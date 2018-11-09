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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 18:36 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Ortaklar köyünde bulunan üs bölgedeki karakolda arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu patlama meydana geldi. Patlamada yaralı askerlerin olduğu belirtildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personelin yaralandığı bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün Şemdinli ilçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personelimiz yaralanmıştır." ifadesine yer verildi.

hakkarri

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Şemdinli patlama

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
arızalı mühimmatın infilak etmesi....mühimmat arızalı ise zaten patlamaz,patlayacak olanda ulu orta bırakılmaz,inandırıcı gelmiyor.
İçinde patlama olabilir.Amerikan ordusunun havan atışında böyle bir patlamanın görüntüleri var internette.Çeken gazetecide vefat etmişti.TSK bu konuda asla yalan söylemez rahat olun.Kesin açıklama olay belli olunca bir iki gün içinde net yapılır.Yüne emin olun bir amerikan askeri ölüncr 1 hafta açıklama bile yapılmaz beklenir.TSK hemen ilk açıklamayı yapar.Ki yapmıştırda.Bir iki gün sonra kesin sebep belli olur.Ordumuzu suçlamayalım.Akp muhalifiyim bu arada.
burada boş beleş yorum yapma.olayin bir dirhem bile icinde degilsin.neyin ne olduğunu bilmiyorsun milleti galeyana getirecek paylasimlar yapma.
@muratfitil helikopter içinde elektrik direklerine takıldı dendi roketle vurulduğu ortaya çıktı?
@ghost_61 önce adam gibi rumuz seç sonra millet sözüne lafına itimat etsin.Arkadan salınan ossuruk gibi nick kullan sonrada millete martabal oku.Bu ülkede her aklı salim insan neler döndüğünü çok iyi biliyor.Sen ve senin gibi zihniyetten akıl almıyacak kadar şerefli onurlu insanlar var bu ülkede.
ya donarak yada arızalı mühimmatla şehit vermek!!!!!
kendi kendimizi yok eder olduk neden yeterince önlem almazlar ki şaşırtıcı bir patlama
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