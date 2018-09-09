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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kahreden haber: 1 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 16:14 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kahreden haber: 1 asker şehit

Yüksekova'daki Aslankaraş üs bölgesine giden askeri araç, saat 09.30 sıralarında devrildi. Askeri aracın üs bölgesi yakınlarında devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova şehit

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