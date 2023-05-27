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HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI 2023: Hakkari Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçları açıklandı mı? 28 Mayıs Erdoğan Kılıçdaroğlu oy oranları

27.05.2023 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari seçim sonuçları oy oranları için araştırmalar hız kazandı. 28 Mayıs Pazar günü tüm Türkiye sandık başına giderek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına katılacak. Oy kullanma işlemi 28 Mayıs günü saat 08:00’da başlayacak. Oy pusulasında Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun resim ve isimleri yer alacak. Oy kullanma işlemi saat 17:00’da sona erecek. Peki, Hakkari Cumhurbaşkanı ikinci tur seçim sonuçları, oy oranları ne zaman açıklanır?

HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI 2023: Hakkari Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur sonuçları açıklandı mı? 28 Mayıs Erdoğan Kılıçdaroğlu oy oranları

Hakkari seçim sonuçları 2023 cumhurbaşkanı oy oranları için araştırmalar başladı. Tüm Türkiye 28 Mayıs günü 5 yıl boyunca görev yapacak olan cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gidecek. Seçim günü bütün yayınlar saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. Cumhurbaşkanı Seçimi sonuçları anbean Mynet.com’dan canlı takip edilecek. İşte 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları canlı takip ekranı

HAKKARİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Seçim sonuçları 28 Mayıs tarihinde açıklanacak. Oy verme işleminin tamamlanması ve yayın yasağının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları MYNET seçim sayfası üzerinden canlı takip edilebilecek.

Haberimiz içerisinden oy oranlarına, açılan sandık sayısı oranına anbean ulaşabileceksiniz.

Hakkari'nin ilçeleri olan Çukurca seçim sonuçları, Derecik seçim sonuçları, Merkez sonuçları, Şemdinli seçim sonuçlar, Yüksekova seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

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SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

Geçtiğimiz seçimde YSK Başkanı Yener yaptığı açıklamada "Yayın yasaklarını 18.30 itibarıyla kaldırmış bulunmaktayız." ifadelerini kullanmıştı ve yasaklar sona ermişti.

27 Mayıs'ta saat 18.00'de başlayacak propaganda yasağı 24 saat sürecek. 28 Mayıs'ta sandıklar kapanana kadar propaganda içeren haber ve yayın yapılamayacak.
Seçim yasakları 28 Mayıs 2023 Pazar günü sabah saat 06.00 itibarıyla uygulanmaya başlayacak. Yasaklar gece yarısı saat 00.00 itibarıyla sona erecek.

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OYLAR HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ OLACAK?

"Evet" ya da "Tercih" mührü basılmayan, birden fazla adaya mühür basılan oylar geçersiz olacak.
Oy pusulasının bütünlüğünün bozulacak şekilde yırtılması veya koparılması, pusula üzerine mühür dışında veya mühür yerine herhangi bir özel işaretin, isim, imza kaşesi veya parmak izinin basılması da kullanılan oyu geçersiz kılacak.
Ayrıca, oy pusulasının belirgin bir şekilde karalanması, çizilmesi veya işaretlenmesi, zarftan işaret amacı taşıyan herhangi bir madde çıkması hallerinde de oylar geçersiz sayılacak.

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