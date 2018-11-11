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Hakkari şehidi er Menduh Çelik, Şanlıurfa'da toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.11.2018 16:09 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe üs bölgesinde, mühimmat deposundaki patlamada şehit olan topçu er Menduh Çelik (21), memleketi Şanlıurfa'da, ailesinin Kürtçe ağıtlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Ortaklar Süngü Tepe üs bölgesinde, mühimmat deposundaki patlamada şehit olan topçu er Menduh Çelik (21), memleketi Şanlıurfa'da, ailesinin Kürtçe ağıtlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Van'da bugün düzenlenen askeri törenin ardından memleketi Şanlıurfa'ya getirilen topçu er Menduh Çelik'in cenazesi, askerlerin omuzlarında Yeni Mezarlık Camisi'ne götürüldü. Şehit er Çelik için burada cenaze töreni düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları, Kürtçe ağıtlar yakarak gözyaşlarına boğuldu.

AK Parti Siverek İlçe Başkanı İlhan Çelik’in yeğeni olduğu belirtilen şehidin annesi Naife ve babası Demo Çelik, ayakta durmakta güçlük çekti. Çelik çiftini, AK Parti milletvekili Mehmet Ali Cevheri teskin etmeye çalıştı.

Kılınan cenaze namazına; Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahattin Güneş, Tarım Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Tunç, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Ahmet Eşref Fakıbaba, Mehmet Akay, ilçe belediye başkanları, askeri erkan, STK temsilcileri, şehidin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Törende 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, gözyaşları döken şehidin yakınlarını sarılarak teselli etti. Namazın ardından omuzlara alınan şehidin cenazesi, tekbirler eşliğinde götürüldüğü şehitlikte toprağa verildi.

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