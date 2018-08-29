HABER

Hakkari şehidi İsa Çetiner için evinde helallik alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 13:32 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan piyade er İsa Çetiner, Bayrampaşa'daki evine son kez getirilerek, helallik alındı.

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan piyade er İsa Çetiner, Bayrampaşa'daki evine son kez getirilerek, helallik alındı. Şemdinli'nin Samanlı Köyü'nde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit olmuştu. Şehitlerden piyade er İsa Çetiner'in cenazesi, Bayrampaşa'daki evine son kez getirildi. Yüzlerce mahalle sakininin bayraklarla karşıladığı Çetiner için evinin önünde helallik alındı. Yusuf, Eda ve Muhammet isminde 3 çocuğu olduğu öğrenilen şehit Çetiner'in, evine en son 3 aylık oğlu Muhammet'in doğumu için izin alarak İstanbul'a geldiği öğrenildi. Acılı aile, şehit çocuklarını evinden son kez gözyaşları içerisinde uğurladı. Mahalle sakinleri şehide haklarını helal ederek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. ŞEHİT BABASI: BİR CAN DEĞİL, BİNLERCE CAN FEDA OLSUN Şehidin babası Yusuf Çetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatan sağ olsun. Bizler her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Vatan, millet sağ olsun. Bir can değil, binlerce can feda olsun. Vatan bölünmez. Bizi bitiremezler" diye konuştu. Şehit piyade er İsa Çetiner'in cenaze namazı Ataköy 5. Kısım Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak. Çetiner'in cenazesi Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

PARTNERMurat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...Murat'tan sonra İdil Fırat da “leğende”...
ABD merkezli askeri dergi National Interest: Trump için ABD-Türkiye ittifakını gömme vaktiABD merkezli askeri dergi National Interest: Trump için ABD-Türkiye ittifakını gömme vakti
Hakkari şehidi İsa Erçetin için evinde helallik alındıHakkari şehidi İsa Erçetin için evinde helallik alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Süleyman Soylu hakkında gündem yaratacak iddia

Ayaklarını camdan çıkarıp araba sürdü!

Ayaklarını camdan çıkarıp araba sürdü!

ABD merkezli askeri dergi National Interest: Trump için ABD-Türkiye ittifakını gömme vakti

ABD merkezli askeri dergi National Interest: Trump için ABD-Türkiye ittifakını gömme vakti

İstanbul'da kaza! Trafik felç oldu

İstanbul'da kaza! Trafik felç oldu

'Vefalı genç' erdemin hayali gerçek oldu

'Vefalı genç' erdemin hayali gerçek oldu

TOTAL yeni imaj kampanyasında “Bu Ülke Özel, Türkiye’nin Enerjisi Güzel” diyor

TOTAL yeni imaj kampanyasında “Bu Ülke Özel, Türkiye’nin Enerjisi Güzel” diyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.