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Hakkari şehidi İsa Erçetin için evinde helallik alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 13:24 | Son Güncelleme

 HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan piyade er İsa Erçetin,  Bayrampaşa'daki evine son kez getirilerek, helallik alındı.

Hakkari şehidi İsa Erçetin için evinde helallik alındı

Hüseyin COŞKUN / İSTANBUL, (DHA) HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan piyade er İsa Erçetin, Bayrampaşa'daki evine son kez getirilerek, helallik alındı.

Şemdinli'nin Samanlı Köyü'nde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker şehit olmuştu. Şehitlerden piyade er İsa Erçetin'in cenazesi, Bayrampaşa'daki evine son kez getirildi. Yüzlerce mahalle sakininin bayraklarla karşıladığı Erçetin için evinin önünde helallik alındı. Yusuf, Eda ve Muhammet isminde 3 çocuğu olduğu öğrenilen şehit erin evine en son 3 aylık oğlu Muhammet'in doğumu için izin alarak İstanbul'a geldiği öğrenildi. Acılı aile, şehit çocuklarını evinden son kez gözyaşları içerisinde uğurladı. Mahalle sakinleri şehide haklarını helal ederek, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.

ŞEHİT BABASI: BİR CAN DEĞİL, BİNLERCE CAN FEDA OLSUN

Şehidin babası Erçetin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Vatan sağ olsun. Bizler her zaman Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Vatan, millet sağ olsun. Bir can değil, binlerce can feda olsun. Vatan bölünmez. Bizi bitiremezler" diye konuştu.

Şehit piyade er İsa Erçetin'in cenaze namazı Ataköy 5. Kısım Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınacak. Şehit erin cenazesi Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.

(FOTOĞRAF)

(Düzelterek yeniden) Hakkari şehidi İsa Erçetin için evinde helallik alındı(Düzelterek yeniden) Hakkari şehidi İsa Erçetin için evinde helallik alındı(Düzelterek yeniden) Hakkari şehidi İsa Erçetin için evinde helallik alındı(Düzelterek yeniden) Hakkari şehidi İsa Erçetin için evinde helallik alındı

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