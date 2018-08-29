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Hakkari şehidi İsa Erçetin son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 15:23 | Son Güncelleme

HAKKARİ Şemdinli'de askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit olan piyade er İsa Erçetin Ataköy 5.

Gülseli KENARLI - Hüseyin COŞKUN / İstanbul,(DHA) HAKKARİ Şemdinli'de askeri aracın devrilmesi sonucunda şehit olan piyade er İsa Erçetin Ataköy 5. Kısım Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. 3 çocuk babası şehit Erçetin'in Türk bayrağına sarılı tabutu Bayrampaşa'da bulunan evinde helallik alınmasının ardında, Ataköy 5. Kısım Cami'ne getirildi. Camide şehidin babası Yusuf Erçetin ve annesi Antuş Erçetin ile eşi Keziban Erçetin'in güçlükle ayakta durduğu görüldü. CUMHURBAŞKANI ÇELENK GÖNDERDİ Cenaze törenine, MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner de katıldı. Cenazeye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan çelenk gönderdi. TÜRK BAYRAĞI AÇTILAR Kılınan cenaze namazının ardından, şehidin tabutu top arabasına konularak taşındı. Askeri törenin ardından şehidin yakınları Türk bayrağı açarak tekbir getirdi. Şehidin, bir arkadaşının da askeri tören sırasında gözyaşlarını tutamayarak, baba Erçetin'e sarılarak ağladığı görüldü. Şehit Erçetin, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

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