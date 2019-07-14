Hakkari şehidi Ordu’da

Hakkari’de hain saldırı sonrası yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş’ın cenazesi, memleketi Ordu’ya getirildi.

Hakkari’nin Şemdilli ilçesinde Irak sınırına yakın bir bölgede 9 Temmuz tarihinde teröristler tarafından uzak mesafeden açılan ateş sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş, tedavi gördüğü hastanede bugün şehit oldu. Şehit Altuntaş’ın şehadet haberi Ordu’nun Aybastı ilçesi Uzundere Mahallesi’ndeki evinde yakınlarına askeri erkan tarafından verilirken, baba ocağı da Türk bayrakları ile donatıldı.

Kenan ve Sayma çiftinin 5 çocuğundan biri olan 24 yaşındaki şehit Altuntaş’ın ay-yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi. 2 yıldır görevde olduğu bilgisine ulaşılan Ordulu şehidin, Sami adındaki erkek kardeşinin de uzman çavuş olduğu öğrenildi. Burada düzenlenen karşılama törenin şehidin naaşı, meslektaşları tarafından taşındı.

Şehidin fenalaşan ailesini törende bulunan yakınları teselli etmeye çalışırken, şehit Altuntaş’ın cenazesi Aybastı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Salih Altuntaş, yarın Aybastı İmam Hatip Lisesi bahçesinde kılınacak cenaze namazının ardından Uzundere Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verilecek.

Öte yandan, Ordu-Giresun Havalimanı’ndaki karşılama törenine, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Ordu milletvekilleri, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, askeri erkanlar, ilçe belediye başkanları ve şehidin yakınları da katıldı.