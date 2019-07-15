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Hakkari şehidi son yolculuğuna uğurlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 13:35 | Son Güncelleme

Hakkari’de hain saldırı sonrası yaralanan, tedavi gördüğü hastanede de şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş, binlerce vatandaş tarafından gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.Hakkari’nin Şemdilli ilçesinde Irak sınırına yakın bir bölgede 9 Temmuz tarihinde teröristler tarafından uzak mesafeden açılan ateş sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş, tedavi gördüğü hastanede dün şehit oldu.

Hakkari’de hain saldırı sonrası yaralanan, tedavi gördüğü hastanede de şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş, binlerce vatandaş tarafından gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Hakkari’nin Şemdilli ilçesinde Irak sınırına yakın bir bölgede 9 Temmuz tarihinde teröristler tarafından uzak mesafeden açılan ateş sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Salih Altuntaş, tedavi gördüğü hastanede dün şehit oldu. Şehit Altuntaş’ın şehadet haberi Ordu’nun Aybastı ilçesi Uzundere Mahallesi’ndeki evinde yakınlarına askeri erkan tarafından verildi. Kenan ve Sayma çiftinin 5 çocuğundan biri olan 24 yaşındaki şehit Altuntaş’ın ay-yıldızlı bayrağa sarılı tabutu, dün akşam saatlerinde askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanına getirildi.
2 yıldır görevde olduğu bilgisine ulaşılan Ordulu şehit Altuntaş için memleketi Ordu’nun Aybastı ilçesindeki İmam Hatip Lisesinde cenaze töreni düzenlendi. Binlerce vatandaşın katılımı düzenlenen törende, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ sloganları atıldı. Öğle namazı sonrası düzenlenen cenaze töreninde ilk olarak, şehit Altuntaş’ın öz geçmişi okundu. Helallik alınmasının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehit Altuntaş, gözyaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Salih Altuntaş’ın ailesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Şehit Altuntaş, Uzundere Mahallesi’ndeki kabristanlığa defnedildi.
Cenaze törenine, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu milletvekilleri, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları, askeri erkanlar, şehit ailesi ve binlerce vatandaş katıldı.

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