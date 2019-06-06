HABER

Hakkari şehidinin Başkent’te bulunan evine ateş düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 07:24 | Son Güncelleme

Hakkari’de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan askerin Ankara’nın Sincan İlçesinde bulunan baba evine ateş düştü.Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Hakkari bölgesinde, askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu ve bir askerin de yaralandığı belirtildi.

Hakkari şehidinin Başkent’te bulunan evine ateş düştü

Hakkari’de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan askerin Ankara’nın Sincan İlçesinde bulunan baba evine ateş düştü.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Hakkari bölgesinde, askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu ve bir askerin de yaralandığı belirtildi. Şehit olan askerin Ankara’nın Sincan İlçesinde bulunan baba evine giden askeri yetkililer, acı haberi şehidin anne ve babasına ulaştırdı. Komşuları binayı Türk bayraklarıyla donatırken askeri yetkililerin yanında hazır bulunan sağlık ekipleri de gözyaşlarına hakim olamayan ve ayakta durmakta güçlük çeken şehidin annesi Gülşen Öz ile babası İsmail Öz’ü sakinleştirmeye çalıştı.
Bir evin bir oğlu
Bu gün Ankara’ya getirilecek olan şehit Fatih Öz’ün cenazesi, ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazı ile memleketi Ayaş ilçesindeki Ferruz Köyü’nün mezarlığına defnedilecek. Bir evin bir oğlu olan Fatih Öz’ün bekar olduğu ve Sincan ilçesinde doğup büyüdüğü öğrenildi. Ayaş ilçesinde yatmakta olan 1993 şehidi Adil Arın’dan sonra Öz ikinci defnedilen şehit oldu.

Hakkari şehidinin Başkent’te bulunan evine ateş düştü

Hakkari şehidinin Başkent’te bulunan evine ateş düştü

Hakkari şehidinin Başkent’te bulunan evine ateş düştü

Sahiller doldu taştı!Sahiller doldu taştı!
Dalış şampiyonunun eşinin denizde kaybolduğu iddia edildi!Dalış şampiyonunun eşinin denizde kaybolduğu iddia edildi!
Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Bayram tatilinin şu ana kadarki kaza bilançosu ağır oldu!

Süleyman Soylu'dan 23 Haziran seçimi açıklaması

Süleyman Soylu'dan 23 Haziran seçimi açıklaması

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Demet Özdemir-Can Yaman aşkını amcası ele verdi!

Başakşehir'den sürpriz transfer

Başakşehir'den sürpriz transfer

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

Kadıköy- Eminönü vapurunda korku dolu anlar! Özel harekat polisleri sevk edildi!

YSK Başkanı Güven'den İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama

YSK Başkanı Güven'den İstanbul seçimlerine ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Diyarbakır'da sıcak çatışma! 5 terörist öldürüldü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serbest dalış şampiyonu Derya Can'ın eşi denizde kayboldu iddiası

Dalış şampiyonunun eşinin denizde kaybolduğu iddia edildi!

İstanbul'da bir kişi trenin önüne atlayıp yaşamına son verdi

Yürek yakan olay! Feci şekilde canına kıydı!

Adana’da yol kenarında erkek cesedi bulundu

Adana'da görenlerin içini acıtan olay!

Alanya'da kardeşini öldüren kişi, Side'de yakalandı

Kardeşini acımadan öldürmüştü! Yeni gelişme yaşandı

Hakurk bölgesinde askeri araç devrildi: 1 şehit, 1 yaralı

Acı haber geldi! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Karabük'te eski mahalle muhtarından, belediye başkanına saldırı

Eski muhtar belediye başkanına saldırdı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.