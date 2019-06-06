Hakkari şehidinin naaşı baba ocağında

Hakkari’de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan askerin naaşı Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan baba ocağına getirildi.

Hakkari’de askeri aracın kaza yapması sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz’ün (24) naaşı sabah düzenlenen törenin ardından Ankara’ya getirildi. Şehidin naaşı Ankara’nın Sincan ilçesindeki evine getirilerek helallik istendi. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Fatih Öz için Ahmet Hamdi Aksi Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı memleketi Ayaş ilçesi Ferruz köyünde toprağa verilecek.

