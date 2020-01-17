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  4. Hakkari şehidinin naaşı memleketi Zonguldak’a getirildi

Hakkari şehidinin naaşı memleketi Zonguldak’a getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 01:02 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi’nin Türk Bayrağı’na sarılı naaşı TSK’ya ait kargo uçağı ile Zonguldak Havalimanı’na getirildi.Hakkari’nin Çukurca ilçesi Bayrak Tepe Üs Bölgesi’nde bölücü terör örgütü mensuplarının sızma noktalarına karşı yaptırılan el bombası atış eğitiminde kaza sonucu meydana gelen el bombası patlaması nedeniyle şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi’nin naaşı TSK’ya ait kargo uçağıyla Zonguldak’a getirildi.

Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi’nin Türk Bayrağı’na sarılı naaşı TSK’ya ait kargo uçağı ile Zonguldak Havalimanı’na getirildi.
Hakkari’nin Çukurca ilçesi Bayrak Tepe Üs Bölgesi’nde bölücü terör örgütü mensuplarının sızma noktalarına karşı yaptırılan el bombası atış eğitiminde kaza sonucu meydana gelen el bombası patlaması nedeniyle şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Sait Miyanyedi’nin naaşı TSK’ya ait kargo uçağıyla Zonguldak’a getirildi. Gece saat 00.00’da Zonguldak’a iniş yapan uçaktan alınan şehidin naaşı cenaze aracına taşındı.
Cenaze töreninde Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Garnizon Komutanı Ayhan Kafalı, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı ve protokol üyeleri katıldı. Şehidin naaşı askerlerin omuzlarında taşındığı sırada apronda bulunan yakınları feryat ederek gözyaşı döktü.
Anne Naciye, baba Satılmış ve kardeşi Nazmi Miyanyedi karşılama töreninde güçlükle ayakta durabildi. Yapılan duaların ardından şehidin naaşı Çaycuma Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şehit Piyade Er Sait Miyanyedi’nin cenazesi 17 Ocak 2019 günü öğlen namazını müteakiben Çaycuma Pazaryeri’nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.

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