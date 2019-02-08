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Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 19:20 | Son Güncelleme

Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari-Şırnak kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Hakkari-Şırnak kara yolunun bazı bölümlerine çığ düştü. Çığ nedeniyle kara yolu ulaşıma kapandı.

Karayolları 114. Şube Şefliği karla mücadele ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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çığ Hakkari şırnak

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