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Hakkari-Şırnak Karayolu'nun 4 ayrı noktasına çığ düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 16:39 | Son Güncelleme

HAKKARİ- Şırnak Karayolu'nun 4 ayrı noktasına çığ düştü.

Mehmet ÖZKAN- Serdar KARA/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ- Şırnak Karayolu'nun 4 ayrı noktasına çığ düştü. Çığ sonucu kapanan yolun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı. Bölgede dünden beri etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkililerken, kar kalınlığı bölgede 30 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle Çukurca- Şırnak yolunun 40'ıncı kilometresinde bulunan Çığlı köyündeki Serbestan bölgesinde 4 ayrı noktaya çığ düştü. Çığdan dolayı yol kapanırken, yolda kalan araçlar jandarma ekipleri tarafından geldikleri yöne geri gönderiliyor. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.

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