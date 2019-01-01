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Hakkari-Şırnak Karayolu'nun 8 ayrı noktasına çığ düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 21:03 | Son Güncelleme

HAKKARİ-Şırnak karayolunun 8 ayrı noktasına çığ düştü.

Hakkari-Şırnak Karayolu'nun 8 ayrı noktasına çığ düştü

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ-Şırnak karayolunun 8 ayrı noktasına çığ düştü. Çığ sonucu kapanan yolun ulaşıma açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Bölgede 3 günden beri etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkililerken, kar kalınlığı bölgede 50 santimetreyi buldu. Kar yağışı nedeniyle Çukurca-Şırnak yolunun 40'ıncı kilometresinde bulunan Çığlı Köyü'ndeki Serbestan bölgesinde 8 ayrı noktaya dün çığ düştü. Çığdan dolayı yol kapanırken, yolda kalan araçlar jandarma ekipleri tarafından geldikleri yöne geri gönderiliyor. Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, kapanan yolun açılması için çalışma başlattı.

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