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Hakkari Üniversitesi girişimci kadınlar yetiştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 09:52 | Son Güncelleme

HAKKARİ Üniversitesi'nin hayata geçirdiği 'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor' projesi kapsamında 75 kadın girişimci, iş hayatına hazırlanıyor.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Üniversitesi'nin hayata geçirdiği 'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor' projesi kapsamında 75 kadın girişimci, iş hayatına hazırlanıyor. Proje Koordinatörü Hakkari Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Sağlam, verilen kurslarla kadınların hem meslek edindiklerini, hem de iş hayatına hazırlandıklarını söyledi.
Hakkari Üniversitesi'nin, kentteki kadınların aile ekonomisine katsı sağlaması amacıyla çeşitli kurumların desteğiyle haya geçirdiği, 'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor' projesi kapsamında, 75 kadın, iş hayatına hazırlanıyor. Kadın girişimcileri desteklemek, girişimciliği arttırmak, çalışmak isteyen kadınlara ihtiyaç duyulan eğitimleri vermek ve kendi projelerini geliştirip iş sahibi olmalarını sağlamayı hedefleyen proje kapsamında, teorik ve pratik eğitimler veriliyor. Hakkari Üniversitesi öğretim elemanlarının görev aldığı kurslar, üniversitenin fakülte dersliklerinde veriliyor.
GİRİŞİMCİ KADINLAR YETİŞTİRİYORUZ
Proje Koordinatörü Hakkari Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Firdevs Sağlam, başlatılan kurslarla birlikte kadınların hem meslek edindiklerini, hem de iş hayatına hazırlandıklarını söyledi.
Dr. Öğretim Üyesi Sağlam, "Hakkarili kadınlara basit muhasebe, işletme, bilgisayar, iş ve sosyal güvenlik hukuku, ticaret hukuku, proje yazımı, mesleki eğitim, motivasyon eğitimi, problem çözme teknikleri eğitimi, beden dili ve etkili iletişim teknikleri, sosyal medya kullanımı, e- ticaret, iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, pazarlama ve dijital pazarlama, liderlik eğitimi ve zaman yönetimi alanlarında teorik ve pratik eğitimleri veriyoruz. Kadınlar, yetişen ürünleri ticarete dönüştürmesi için projelendirip iş hayatına atılıp, hem ev ekonomisine, hem de Hakkari ekonomisine bir şekilde katkı sağlayacaktır. Kadınlarımız çok istekli. Kendi ayaklarının üzerinde durmak istiyorlar" dedi.
KURSA, ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE GELİYOR
Kursiyerlerden 3 çocuk annesi Dilber Özgür Yıldız, hayalini gerçekleştirmek için kursa katıldığını ifade ederek, "Hayalimi gerçekleştirsem kendim için değil, birçok kadının hayatına dokunabileceğim. Eşim işiyle uğraştığı için çocuklarla ilgilenemiyor. Ben de bu kursa çocuklarımla birlikte geliyorum" ifadelerini kullandı.
'Hakkari Girişimci Kadınlarını Yetiştiriyor' projesi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Orman, Çalışma ve İş Kurumu (İŞ-KUR) ile KOSGEB il müdürlükleri, Kadın Girişimciler Derneği, Kadın Merkezi Vakfı Hakkari Şubesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Hakkari Yatırım Destek Ofisi, İsviçre Büyükelçiliği ile Ticaret ve Sanayi Odası tarafından destekleniyor.

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