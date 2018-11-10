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Hakkari üs bölgesindeki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 00:49 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamanın ardından incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi - Akar, Orgeneral Metin Temel'den bilgi aldı, talimatlar verdi

HAKKARİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki patlamanın ardından incelemelerde bulunmak üzere Hakkari'ye geldi.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na gelen Bakan Akar ve beraberindeki komutanları, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel ve askeri yetkililer karşıladı.

Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesindeki patlamaya ilişkin bilgi alan Bakan Akar, talimatlarını verdi.

Milli Savunma Bakanlığından Hakkari'de bir üs bölgesinde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana geldiği ve kaza sonucunda 25 askerin yaralandığı, 7 askere ulaşma çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi patlama

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