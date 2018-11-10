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Hakkari üs bölgesindeki patlama

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.11.2018 17:18 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit askerlere rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hakkari'de üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifa dileğinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, patlama nedeniyle Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Hakkari Şemdinli'de meydana gelen elim olay nedeniyle şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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Erdoğan: Hakkari'deki mühimmat depomuzdaki patlamada 4 evladımız şehit oldu 20 civarında yaralımız var Erdoğan: Hakkari'deki mühimmat depomuzdaki patlamada 4 evladımız şehit oldu 20 civarında yaralımız var 
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Anahtar Kelimeler:
CHP Hakkari Kemal Kılıçdaroğlu

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