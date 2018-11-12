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Hakkari üs bölgesindeki patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 20:17 | Son Güncelleme

Hakkari'de üs bölgesinde meydan gelen olayda yaralanan 26 askerden 18'i taburcu edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de üs bölgesinde meydan gelen patlamada yaralanan 26 askerden 18'inin taburcu edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe üs bölgesinde meydana gelen patlamada yaralanan 26 askerden 18'inin tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği, yaralı 8 askerin hastanede tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Milli Savunma Bakanlığı Süngü Tepe üs bölgesi

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