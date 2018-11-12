Hakkari üs bölgesindeki patlama

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'de üs bölgesinde meydan gelen patlamada yaralanan 26 askerden 18'inin taburcu edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe üs bölgesinde meydana gelen patlamada yaralanan 26 askerden 18'inin tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği, yaralı 8 askerin hastanede tedavilerinin devam ettiği kaydedildi.
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