Hakkari Valiliği, 13 Mart 2016’da Ankara Güvenpark’ta 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Hakkari Valiliği, 13 Mart 2016’da Ankara Güvenpark’ta 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
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Hakkari Valiliği, 13 Mart 2016’da Ankara Güvenpark’ta 38 kişinin hayatını kaybettiği, 349 kişinin yaralandığı bombalı terör eyleminde kullanılan patlayıcı maddeleri temin eden 1 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
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