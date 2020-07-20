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Hakkari Valiliği duyurdu! PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2020 21:48 | Son Güncelleme

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu"nda tespit edilen iki sığınakta silah, mühimmat ve paylayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hakkari Valiliği duyurdu! PKK'ya ait malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" kapsamında Yüksekova ilçesi Kolbaşı köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı değerlendirilen 2 sığınak tespit edildi.

Yapılan aramada, 2 AK-47 piyade tüfeği, bu silahlara ait 39 şarjör, 8 dragonuv keskin nişancı tüfeği şarjörü ve 38 fişek, 745 PKM fişeği, 54 adet 5,56 milimetrelik fişek, 27 adet 12,7 milimetrelik fişek, 2 hücum yeleği, Rus tipi RG-42 el bombası, 6 el bombası kılıfı, 2 jeneratör, 3 panço, patlayıcı madde yapımında kullanılan 12 kilogramlık tüp, 8 uzaktan komutalı patlayıcı madde telsiz düzeneği anahtar sistemi, 9 kondaktör el yapımı patlayıcı kodlayıcı, 3 bağlantı kablosu, 20 metre infilaklı fitil, 2 uzaktan kumanda, sensör anahtar sistemi, elektrikli fünye ve 2 el telsizi bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor. (AA)

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