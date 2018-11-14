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Hakkari Valiliği'nden 'drone' açıklaması! İzne bağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 15:46 | Son Güncelleme

Hakkari Valiliği'nden, il genelinde insansız hava aracı (İHA, drone) kullanımının izne bağlandığı duyuruldu.

Hakkari Valiliği'nden 'drone' açıklaması! İzne bağlandı

Valilikten yapılan açıklamada, ilin hava sahasında sivil insansız hava araçları ve motorlu çok hafif hava araçları ile askeri güvenlik bölgeleri ve milli güvenlik bakımından hassasiyet arz eden kurum ve kuruluşlar üzerinde izinsiz uçuş, fotoğraf çekilmesi ve video kaydının yapılamayacağı belirtildi.

Kentin terörle mücadele açısından taşıdığı hassasiyete vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sivil insansız hava araçları ve motorlu çok hafif hava araçları ile uçuş yapılmasının, tehlikeli madde taşınmasının, fotoğraf çekilmesinin ve video kaydı yapılmasının uygun olmadığı, sivil uçuşların yanı sıra il sınırları içerisinde alçak irtifada uçuş yapan çok sayıda helikopter trafiğinin bulunduğu, kuralların ihlali halinde ve bu araçların radarda da görülmeme ihtimali karşısında telafisi olmayan durumların vuku bulabileceği değerlendirilmektedir. İzin alınmadan gerçekleştirilen uçuşların kolluk birimlerince tespiti halinde bu durum tutanağa bağlanacak ve mezkur mevzuat çerçevesinde ilgili kişiler hakkında idari işlem yapılacaktır."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
hakkari valiliği İHA drone

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