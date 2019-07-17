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Hakkari Valiliği'nden gösteri ve yürüyüş yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 15:48 | Son Güncelleme

Hakkari Valiliği, 30 gün süreyle her türlü eylem ve etkinliği yasakladığını duyurdu.

Hakkari Valiliği'nden gösteri ve yürüyüş yasağı

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz genelinde FETÖ/PDY terör örgütüne karşı ve gerek yurt içerisinde gerekse Irak’ın kuzeyi ile Suriye’nin kuzeyinde bulunan PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütlerine karşı yürütülen başarılı operasyonlar gerekçe gösterilerek etkinlikler yapılabileceği, bu etkinlikler kapsamında, marjinal gruplarca toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provakatif saldırıların olabileceği ve kargaşa ortamı çıkarılmaya çalışılabileceği, bu etkinlikleri terör örgütünün propagandasına dönüştürebilecekleri, kamu düzenini bozarak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilecekleri ve karşıt gruplar arasında çatışma olabileceği, 15 Ağustos 1984 tarihinde PKK/KCK terör örgütünün ilk silahlı eyleminin yıldönümü olması sebebiyle terör örgütleri üst kadrolarının terör örgütlerine karşı sempatisi bulunan kitleleri hareketlendirerek toplumsal kargaşa çıkartmak arayışları içerisinde olabilecekleri ve yasal olarak başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin amacı dışına çıkarak toplumsal olaylar çıkabileceği değerlendirilmektedir. Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi hükümleri gereğince; valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, dış ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 18 Temmuz 2019 tarihi saat 00.00’dan 16 Ağustos 2019 tarihi saat 23.59’a kadar 30 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma vb. türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır."

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hakkari valiliği gösteri ve yürüyüş yasağı

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