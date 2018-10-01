Hakkari Valiliği'nden ‘infaz’ açıklaması

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 20 Ağustos günü Erol Tekin isimli şahsın Şemdinli ilçesinden PKK/KCK bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırıldığı ve infaz edildiği yönünde haberlerin basında yer aldığı belirtilerek, “Bu haberlerin içeriği tam manasıyla gerçeği yansıtmamakta olup; Erol Tekin isimli şahıs, Şemdinli ilçemizdeyken kaçırılmamıştır. Kaçırılma ve infaz olayı 12 Eylül 2018 günü şahsın yasal yollarla Kuzey Irak bölgesine kendi iradesiyle geçmesinden sonra gerçekleşmiş olup; PKK/KCK bölücü terör örgütü ile arasındaki bilinmeyen bir sebepten kaynaklandığı değerlendirilmektedir" denildi.
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