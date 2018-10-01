HABER

Hakkari Valiliği'nden ‘infaz’ açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 14:22 | Son Güncelleme

Hakkari Valiliği, terör örgütü PKK tarafından infaz edildiği iddia edilen Erol Tekin ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Hakkari Valiliği'nden ‘infaz’ açıklaması

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, 20 Ağustos günü Erol Tekin isimli şahsın Şemdinli ilçesinden PKK/KCK bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırıldığı ve infaz edildiği yönünde haberlerin basında yer aldığı belirtilerek, “Bu haberlerin içeriği tam manasıyla gerçeği yansıtmamakta olup; Erol Tekin isimli şahıs, Şemdinli ilçemizdeyken kaçırılmamıştır. Kaçırılma ve infaz olayı 12 Eylül 2018 günü şahsın yasal yollarla Kuzey Irak bölgesine kendi iradesiyle geçmesinden sonra gerçekleşmiş olup; PKK/KCK bölücü terör örgütü ile arasındaki bilinmeyen bir sebepten kaynaklandığı değerlendirilmektedir" denildi.

PARTNER Başka hastalıkları taklit ediyor olabilir! İşte 5 önemli sinyali Başka hastalıkları taklit ediyor olabilir! İşte 5 önemli sinyali
İzmir'deki sağanakta hastaneyi su bastı (2)İzmir'deki sağanakta hastaneyi su bastı (2)
Fadıl Akgündüz'den dayısı da şikayetçi oldu (1)Fadıl Akgündüz'den dayısı da şikayetçi oldu (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hakkari valiliği PKK

En Çok Okunan Haberler

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Elektrik ve doğalgaza zam geldi

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Ahmet Mekin'den Kadir İnanır eleştirisi: Kadirizm...

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Alman basınından Erdoğan açıklaması: Ölçü kaçtı

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Endonezya'da deprem ve tsunami anı! Korkunç görüntü

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! İran, Suriye’yi vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlikte yeni gelişme! Öğretmenlere müjdeli haber geldi

Bedelli askerlikte yeni gelişme! Öğretmenlere müjdeli haber geldi

Tokat'ta 4 metrelik yılan paniği! Hızla yayılıyor

Tokat'ta 4 metrelik yılan paniği! Hızla yayılıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Kayınpederini öldüren gelin korkunç gerçeği anlattı: Defalarca tecavüz etti!

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Show TV ve Habertürk kime satıldı?

Sümela Manastırı'nda define iddiası gündem yarattı! Film gerçek mi oluyor?

Sümela Manastırı'nda define iddiası gündem yarattı! Film gerçek mi oluyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.