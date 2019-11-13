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Hakkari Valiliğinden ’15 günlük’ yasaklama kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 16:56 | Son Güncelleme

Hakkari Valiliği, il sınırları içerisinde yapılacak bazı eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 19.

Hakkari Valiliği, il sınırları içerisinde yapılacak bazı eylem ve etkinliklerin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkâri il sınırları içerisinde (il merkezi, dış ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 15 Kasım 2019 tarihi saat 00.00’dan 29 Kasım 2019 tarihi saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı/bildiri dağıtma vb. türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır" denildi.

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