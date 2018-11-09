Hakkari Valiliği'nden açıklama:

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personelin yaralandığı bildirildi.
Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün Şemdinli ilçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personelimiz yaralanmıştır." ifadesine yer verildi.
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