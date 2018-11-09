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Hakkari Valiliği'nden açıklama:

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 18:05 | Son Güncelleme

"Şemdinli ilçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personelimiz yaralanmıştır"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personelin yaralandığı bildirildi.

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün Şemdinli ilçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personelimiz yaralanmıştır." ifadesine yer verildi.

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arızalı mühimmat Hakkari infilak Şemdinli yaralı asker

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