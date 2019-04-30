Hakkari Valiliğinden açıklama

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliğinden, Jandarma Er Muhammet Sefa Duru'nun Hakkari'de şehit olduğu yönündeki haberlerin ve sosyal medya hesaplarındaki paylaşımların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Jandarma Er Duru'nun kentte bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olduğu yönündeki haberlerin, sosyal medya hesaplarında ve bazı haber sitelerinde paylaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Jandarma Er Muhammet Sefa Duru'nun ilimizde şehit olduğuna dair çıkan haberler gerçeği yansıtmamakta olup Şırnak ilinde görevi başında vefat ettiği öğrenilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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