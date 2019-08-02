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Hakkari Valiliğinden açıklama:

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 11:52 | Son Güncelleme

"Derecik ilçesinde 'dur' ihtarına uymayarak sınırımıza doğru kuzey Irak tarafından ilerleyen şahıslara angajman kuralları gereği uyarı ateşi yapılmıştır. Bölgenin engebeli ve kayalık olması sebebiyle seken mermi çekirdeği bir vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Yaralı vatandaşımız müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir"

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliğinden, Irak sınırındaki Derecik ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve "dur" ihtarına uymayan kişilere uyarı ateşi açıldığı sırada seken merminin isabet ettiği bir vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, sınır birliklerince dün Irak'ın kuzeyinden Türkiye sınırlarına yasa dışı yollarla girmeye çalışan kişiler tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Ağustos günü kuzey Irak sınırından ilimiz Derecik ilçesi sınırına 2 kilometre mesafede sınırlarımız dışında ülkemiz sınırına terör örgütü tarafından yoğun olarak kullanılan bölgeye kaçak yollarla girmeye çalışan şahıslara sınır birliklerimiz tarafından dur ihtarında bulunulmuştur. Ancak dur ihtarına uymayarak sınırımıza doğru kuzey Irak tarafından ilerleyen şahıslara angajman kuralları gereği uyarı ateşi yapılmıştır. Bölgenin engebeli ve kayalık olması sebebiyle seken mermi çekirdeği bir vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet vermiştir."

Yaralının olay yerinde bulunan hudut birliğine ait araçlarla Derecik Sahra Hastanesi'ne kaldırıldığı vurgulanan açıklamada, "Yaralı vatandaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
derecik ilçesi dur ihtarı Hakkari yasa dışı sınır geçişi

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