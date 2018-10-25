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Hakkari Valiliği'nden 'magandalara müdahale edin' emri

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 17:29 | Son Güncelleme

HAKKARİ Valiliği, kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması amacıyla; düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlar sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmesine müsaade edilmemesinin önem arz ettiğini, aksine davranan kişiler hakkında durumlarına uyan adli veya idari işlemler başlatılacağını duyurdu.

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valiliği, kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması amacıyla; düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlar sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmesine müsaade edilmemesinin önem arz ettiğini, aksine davranan kişiler hakkında durumlarına uyan adli veya idari işlemler başlatılacağını duyurdu.
Valilik emrinde, bu tür organizsayonlarda kolluk kuvvetleri ve muhtarlara düşen görevler belirtilip, müdahale yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında soruşturma açılacağı belirtilerek şöyle denildi:
"Bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyonlarda meskûn mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle, yaralama ve ölüm olayları meydana geliyor.Bazı organizasyonlarda kamu görevlileri tarafından da ateşli silah ile havaya ateş açıldığı, havaya açılan ateş sonucu vatandaşlarımızdan yaralananların olduğuna dair sosyal medyada paylaşımların yer aldığı, basın yayın organlarında buna benzer haberlerin yayınlandığı görülmektedir. Valiliğimizce kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önlenmesi bu çerçevede yaralama ve ölüm gibi istenmeyen olaylara meydan verilmemesine yönelik tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması amacıyla; düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlar sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmesine müsaade edilmemesi önem arz etmektedir"
Genelgede, kamu düzeninin korunması, vatandaşların huzur ve güvenliği için il sınırları içerisinde yapılan düğün, nişan, spor müsabakası ve benzeri etkinliklerde ateşli silahlarla havaya ateş açılmasının önlenmesi gerektiğini belirtildi.
GENELGEYE UYMAYANLARA SORUŞTURMA AÇILACAK
Genelgede, uygulama hususları şöyle sılalandı:
"Organizasyon sahiplerine izin verilirken organizasyonda silah kullanılmaması, havaya
ateş açılmaması hususlarına ilişkin taahhütname alınacak. Bu tip organizasyonlarda davetli olarak bile bulunan kolluk görevlileri ihbar, tutanak altına almak ve müdahale yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında soruşturma açılacak. Muhtarlar bölgelerinde bu durumun olduğunu öğrendiklerinde kolluk birimlerine ihbarda bulunma yükümlülüklerini yerine getirecekler. Organizasyon sahipleri tarafından açık alanlarda yapılacak kutlamalarda farkındalık oluşturmak amacıyla 50x70 santimetre ebadında havaya ateş açılmaması/silah kullanılmamasına yönelik hazırlanan ekteki afiş örnekleri temin edilerek tüm katılımcıların görebileceği şekilde organizasyon alanlarına asılacak. Kamu personelinin, katıldığı organizasyonlarda silahı ile havaya ateş açtığının tespit edildiği durumlarda ilgili kamu personeli hakkında derhal disiplin işlemlerine başlanılacak, bu kamu görevlileri hakkında idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı hususuna soruşturma esnasında özellikle dikkat edilecek. Aksine davranan kişiler hakkında durumlarına uyan adli veya idari işlemler derhal tesis
edilecek."

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