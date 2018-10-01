Hakkari Valiliği'nden PKK'nın infaz ettiği esnafla ilgili açıklama

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valiliği, esnaf Erol Tekin'in (27) PKK'lı teröristler tarafından kaçırılıp öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Tekin'in Şemdinli'de değil, kendi isteğiyle yasal yollarla gittiği Irak'ın kuzeyinde, PKK tarafından öldürüldüğü belirtildi.
Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesi Altınsu köyü Dereboyu mezrasında PKK'lı teröristler tarafından kaçırılıp öldürüldüğü iddia edilen esnaf Erol Tekin'le ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"20.09.2018 günü Erol Tekin isimli şahsın, ilimiz Şemdinli ilçesinden PKK/KCK bölücü terör örgütü mensupları tarafından kaçırıldığı ve infaz edildiği yönünde haberler basında yer almıştır. Bu haberlerin içeriği tam manasıyla gerçeği yansıtmamakta olup; Erol Tekin isimli şahıs, Şemdinli ilçemizdeyken kaçırılmamıştır. Kaçırılma ve infaz olayı 12.09.2018 günü şahsın yasal yollarla Kuzey Irak Bölgesine kendi iradesiyle geçmesinden sonra gerçekleşmiş olup; PKK/KCK bölücü terör örgütü ile arasındaki bilinmeyen bir sebepten kaynaklandığı değerlendirilmektedir."
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