Hakkari Valiliğinden şarbon açıklaması

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği, merkeze bağlı 3 köyde şarbon hastalığı nedeniyle hayvan hareketlerinin durdurulduğunu, hastalığa duyarlı bütün hayvan türlerine gerekli aşıların yapıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, merkeze bağlı Aşağıderecik köyünde şarbon vakasına ilişkin yapılan kontroller ve Veteriner Araştırma Enstitüsüne gönderilen numuneler sonucunda hastalık onayı verildiği belirtildi.
Hastalık tespit edilen mihrak ve çevresinin karantina altına alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Çanaklı, Aşağıderecik ve Kırıkdağ köylerinde hayvan hareketleri durdurulmuştur. Veteriner hekimlerimizce hastalığa duyarlı bütün hayvan türlerine gerekli aşılamalar eksiksiz olarak yapılmıştır. Vaka öncesinde 200 hayvanın telef olması ile ilgili basına verilen bilgi gerçeği yansıtmamaktadır. Bölgeye giden ekiplerimiz de herhangi bir hayvan ölüsüne rastlamamış olup, şu an bulaşıcı ve bölgeyi ciddi anlamda tehlikeye sokabilecek yaygın bir şarbon vakası bulunmamaktadır."
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