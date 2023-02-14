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Hakkari Valiliğinden "yardım aracının engellendiği" iddialarına yalanlama

14.02.2023 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari Valiliği "yardım aracının engellendiği" iddialarını yalanladı. Valilikten yapılan açıklamada, "Hakkari Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi yönetiminde, Hakkari halkı tek vücut olup, depremden etkilenen bölgelere destek olmak amacı ile maddi ve manevi her türlü imkanlarını seferber etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Hakkari Valiliğinden "yardım aracının engellendiği" iddialarına yalanlama

Hakkari Valiliğinden, "sivil toplum kuruluşlarının deprem bölgesine gönderecekleri yardım aracının engellendiği" yönündeki iddiaların asılsız olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Hakkari Valiliği, STK'lerin deprem bölgesine gönderecekleri yardım aracını engelledi" başlığıyla yer alan haberdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Valiliğin, AFAD Koordinasyon Merkezi yönetiminde hayırsever iş insanları, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları tarafından Gençlik Merkezi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına getirilen ayni yardımların ivedilikle deprem bölgesinde ihtiyacı olan illere ulaştırıldığı ifade edilen açıklamada, depremin ilk anından bugüne kadar deprem bölgesine 13 kamyon su, 1 kamyon yakıt dolu tanker, 5 konteyner banyo, 7 konteyner tuvalet, 8 kamyon mont, 20 kamyon battaniye ve ısıtıcı, 36 kamyon gıda kolisi ve konserve, 5 kamyon bot olmak üzere toplam 95 kamyon insani yardım malzemesinin gönderildiği aktarıldı.

Enkaz alanlarındaki kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Valilik tarafından 11 ekskavatör, 6 kamyon, 5 vinç, 2 loder, 5 lowbet, 5 pikap, 5 bin metrekare alanı aydınlatabilecek kapasitede jeneratör ve 11 minibüs sevk edildiği bildirilen açıklamada, kentteki hayırseverlerin yardımlarıyla AFAD hesabında 3 milyon 503 bin 259 lira, Diyanet Vakfı hesabında da 2 milyon 464 bin 870 lira nakdi yardım toplandığı aktarıldı.

Deprem bölgelerine 10'ar kişilik 80 izoleli deprem çadırı gönderildiği, bu çadırların kentten görevlendirilen personel tarafından kurulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hakkari Valiliği tarafından gönüllü ve görevli olmak üzere toplamda 933 personelin deprem bölgesine takviyesi sağlanmıştır. Hakkari Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi yönetiminde, Hakkari halkı tek vücut olup, depremden etkilenen bölgelere destek olmak amacı ile maddi ve manevi her türlü imkanlarını seferber etmiştir. Bundan sonra da depremzede halkımızın yanında olmaya devam edecektir. Hakkari Valiliğinin yapılan yardımlara engel olduğu şeklindeki haberlerin asılsız olduğu, tam aksine yapılan ve toplanan bütün yardımların deprem bölgesine güvenli ve doğru bir şekilde ulaştırılabilmesi amacı ile yardım tırları, Hakkari Valiliği AFAD Koordinasyon Merkezi kontrolü ve koordinesinde deprem bölgelerine gönderilmiştir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." (AA)

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