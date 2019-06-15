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Hakkari Valisi, 3 bin 450 rakımda jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 13:31 | Son Güncelleme

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü, 3 bin 450 metre ile Türkiye’nin en yüksek rakımlı üs bölgesinde görev yapan jandarmalarla kutladı.

Hakkari Valisi, 3 bin 450 rakımda jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümünü, 3 bin 450 metre ile Türkiye’nin en yüksek rakımlı üs bölgesinde görev yapan jandarmalarla kutladı.
Vali İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte İkiyakalar Düztepe Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Vali ve beraberindekiler, burada görev yapan jandarma ve korucularla biraraya geldi.
Üs bölgesinde açıklama yapan Vali Akbıyık, Hakkari İkiyakalar Düztepe Üs Bölgesi'nin Türkiye'nin en yüksek rakımlı üs bölgesi olduğunu belirterek, "Burayı jandarmalarımız güvenlik korucuları ile birlikte koruyorlar. Jandarma Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümünü burada jandarmalarımızla beraber kutluyoruz. Canla başla görev yapıyorlar. Burada hala kar var, rakım 3 bin 450. Vatanımız emin ellerde. Yaklaşık 180 yıldır, Islahat Fermanı'ndan beri gerek Osmanlı'nın son döneminde gerekse Cumhuriyet döneminde, jandarma, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü için canla başla görev yapıyor. En zor zamanda, terörle mücadelede, yurtiçi asayiş ve güvenliğin sağlanmasında, polislerimizle beraber bu görevi ifa ediyorlar" dedi.

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Hakkari Valisi, 3 bin 450 rakımda jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladıHakkari Valisi, 3 bin 450 rakımda jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladıHakkari Valisi, 3 bin 450 rakımda jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı

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