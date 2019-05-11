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Hakkari Valisi Akbıyık: Bedirhan bebeği şehit eden terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 14:23 | Son Güncelleme

  Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova'da yaptığı açıklamada 31 Temmuz'da annesiyle birlikte PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 11 aylıkken şehit olan Bedirhan bebeğin ölümünden sorumlu teröristlerden birinin, düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova'da yaptığı açıklamada 31 Temmuz'da annesiyle birlikte PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda 11 aylıkken şehit olan Bedirhan bebeğin ölümünden sorumlu teröristlerden birinin, düzenlenen operasyonla yakalandığını açıkladı.
**KUTU**
Olay, 31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelen acı haber Türkiye'yi yasa boğmuştu. Yüksekova ilçesine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Kalane Üs Bölgesinde görev yapan astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı ve mutfak tüpü ile güçlendirdiği belirlenen el yapımı patlayıcının infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit olmuştu.

Görüntü Dökümü
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-Valinin açıklaması
-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN / YÜKSEKOVA,(DHA)

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