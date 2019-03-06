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Hakkari Valisi Akbıyık, Çukurca'da açılışlara katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 12:46 | Son Güncelleme

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesini ziyaret ederek, burada kurulan kütüphane ve parkların açılışını yaptı.

Hakkari Valisi Akbıyık, Çukurca'da açılışlara katıldı

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Irak sınırında bulunan Çukurca ilçesini ziyaret ederek, burada kurulan kütüphane ve parkların açılışını yaptı. Akbıyık, Çukurca'da gerçekleştirilmesi planlanan projelere de değindi.
Vali Akbıyık, beraberindeki Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ile sınırın sıfır noktasındaki Çukurca ilçesine geldi. İlk ziyaretini bölgedeki bir anaokulunda minik öğrencilere yapan Vali Akbıyık, burada yeni kurulan kafe kütüphanenin açılışını yaptı. Öğrencilere çeşitli kitap ve oyuncaklar dağıtan Akbıyık, daha sonra ilçe merkezindeki esnafları ziyaret edip sohbet etti.
Belediye tarafından ilçede yapılan 4 parkın açılışını yapan Vali Akbıyık, Çukurca'nın hizmetin en iyisine layık olduğunu belirtti ve şunları söyledi: "Bugün ilçemizde 8 kitap kafe, 4 park açtık. Hakikaten Çukurca marka şehir olma yolunda hızlı adımlarla yürüyor. Burada ilçe kaymakamlığımız, belediye başkanlığımız çok güzel hizmetler yapmış. Bir taraftan turizme dönük hizmetler, bir taraftan eğitimin alt ve üst yapısını geliştirmeye dönük hizmetler, bir taraftan kültür ve çevreye dönük hizmetler ve çocuklara yönelik parklar hepsi birbirinden güzel. Tarihi taş evler restore ediliyor. Emir Şaban Camisi inşallah restore edilecek. Bir ticaret merkezi ve bir spor kompleksi yapılıyor. Batının modern şehirlerinde ne varsa doğayla birleşince burada daha güzelleri var. Zap markası burayı önümüzdeki yıllarda da uçuracak. Bu çerçevede yapılan hem buranın geleneksel değerleri, sanatları yaşatılacak hem de köylümüzün, çiftçimizin üretmiş olduğu Çukurca'ya has susamdan tutun da diğer ürünlere kadar hepsi burada sergilenecek, insanlarımıza istihdam alanı oluşturulacak. Desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, yine emeği geçen tüm bakanlıklarımıza, bizden önceki valilerimize, kaymakamımıza hepsine teşekkür ediyoruz. İnşallah bu hizmet bundan sonra da artarak, daha güzel bir şekilde devam edecek. Çukurcalılar hizmetin en güzeline layık."
Vali Akbıyık, Hakkari-Çukurca Karayolu üzerinde bulan Karakol ve kontrol noktalarındaki güvenlik güçlerini de ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

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