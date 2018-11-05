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Hakkari Valisi Akbıyık, görevine başladı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 19:13 | Son Güncelleme

YENİ VALİYE ÇİÇEKLİ KARŞILAMA Şişli Kaymakamlığı'ndan Hakkari Valiliği'ne atanan İdris Akbıyık, kente gelerek görevine başladı.

YENİ VALİYE ÇİÇEKLİ KARŞILAMA Şişli Kaymakamlığı'ndan Hakkari Valiliği'ne atanan İdris Akbıyık, kente gelerek görevine başladı. Vali Akbıyık'ı, Valilik binası önünde Vali Yardımcıları, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve vatandaşlar karşıladı. Akbıyık, Hakkari'ye hizmetin en iyisini yapmak için, kamu kurum ve kuruluşlarla çalışacaklarını söyledi. Polis tören mangasını selamlayan Hakkari'nin yeni Valisi Akbıyık'ı yöresel kıyafetli kızlar, çiçek vererek karşıladı. Akbıyık, yağmur altında kendisini bekleyip, kendisini alkışlarla karşılayan vatandaşlarla da tokalaşıp sohbet etti. Vali Akbıyık, Hakkari halkına güzel hizmetler yapmak için çabalayacalarını belirterek,"Hakkari'deki görevimiz vatana, millete hayırlı olsun. Bundan sonra işlerimizi, hizmetimizi Hakkari’de devam edeceğiz. Tabi önceliğimiz burada devletimizi en iyi şekilde temsil etmek ve asayişi sağlamak. Hakkari’de yaşayan insanların kamu hizmetlerini en iyi ve hızlı şekilde almaları için elimizden gelen gayreti, tüm kamu kurum kuruluşlarımızla göstereceğiz. Tabii ki, Hakkari ilimiz de İstanbul ve Ankara gibi oralarda ne varsa, aynısı ekonomik, sosyal, sportif, kültürel şeylere sahip olmalı ve standardı yükseltmek için tüm birimlerimizle çalışacağız."dedi. Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,(DHA)

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