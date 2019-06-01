Hakkari Valisi Akbıyık, yaralı askeri ziyaret etti

Behçet DALMAZ/HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyindeki başlattığı Pençe Harekatın'da yaralanan askeri tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla, 27 Mayıs'ta başlattığı Pençe Harekatı'nda dün teröristlerce önceden tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu yaralanan askerin Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve beraberindeki Hakkari il Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte yoğun bakım servisinde tedavi gören askeri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Yaralı askerin sağlık durumu ile ilgili bilgi alan Vali Akbıyık,TSK'nın teröristlere yönelik başlattığı operasyonun tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edeceğini belirterek, "Pençe operasyonu kapsamında yaralanan askerimizi ziyaret ettik. Durumu gayet iyi operasyon gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. İnşallah yurt içinde ve yurt dışında tek terörist kalmayıncaya kadar devletimizin Türkiye Cumhuriyeti’nin mücadelesi sürecektir. Ben buradan kahramanlarımıza başarılar diliyorum"dedi.

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