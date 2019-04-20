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Hakkari Valisi Akbıyık yaralı askerleri ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 10:42 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi Akbıyık yaralı askerleri ziyaret etti

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Türkiye-Irak sınır hattındaki terör operasyonunda yaralanan askerleri tedavi gördükleri Hakkari Devlet Hastanesinde ziyaret etti.

Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile geldiği hastanede Başhekim Bekir Doğan ve diğer ilgililerce karşılandı.

Yaralı askerleri tedavi gördüğü servislerde ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi alan Akbıyık ve Öztürk, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Akbıyık, yaptığı açıklamada, yaralı askerlerden 4'ünün Hakkari'de, birinin Çukurca Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğünü, bir askerin de Van'a sevk edildiğini söyledi.

Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda dün teröristlerle çıkan çatışmada 4 asker şehit olmuş, 6 asker yaralanmıştı.

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