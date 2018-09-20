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Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak yaralı askeri ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 23:22 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak yaralı askeri ziyaret etti

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda yaralanan sözleşmeli er Ahmet Cinkara'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Toprak, beraberinde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile Hakkari Devlet Hastanesine gitti.

Vali Toprak ve beraberindekiler, yaralı Cinkara'yı yattığı serviste ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Hastane yetkililerinin de eşlik ettiği Toprak, yaralı askerle bir süre sohbet etti.

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