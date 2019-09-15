HABER

Hakkari Valisi, terörden temizlenen Şine Köprüsü'ndeki askerleri ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 16:25 | Son Güncelleme

HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, daha önce yoğun terör olaylarının yaşandığı Şine Köprüsü'nde görev yapan askerleri ziyaret etti.  Hakkari ve çevresinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ederken, Vali İdris Akbıyık da İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Hakkari- Çukurca yolundaki Şine Köprüsü'ne giderek incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi, terörden temizlenen Şine Köprüsü'ndeki askerleri ziyaret etti

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, daha önce yoğun terör olaylarının yaşandığı Şine Köprüsü'nde görev yapan askerleri ziyaret etti.
Hakkari ve çevresinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ederken, Vali İdris Akbıyık da İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Hakkari- Çukurca yolundaki Şine Köprüsü'ne giderek incelemelerde bulundu. Daha önce yoğun terör olaylarını yaşandığı bölgede inceleme yapan Akbıyık, etrafı dağlarla çevrili bölgede görevli askerlerle bir süre sohbet edip, başarı dileklerinde bulunarak, hatıra fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI

Hakkari Valisi, terörden temizlenen Şine Köprüsü'ndeki askerleri ziyaret ettiHakkari Valisi, terörden temizlenen Şine Köprüsü'ndeki askerleri ziyaret etti

PARTNERSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve bebek kumralıSon yılların yükselen trend saç rengi bebek sarısı ve bebek kumralı
Klasik ve modifiye araç tutkunları festivalde buluştuKlasik ve modifiye araç tutkunları festivalde buluştu
Darülaceze sakinleri şenlikte eğlendiDarülaceze sakinleri şenlikte eğlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul için korkutan açıklama!

İstanbul için korkutan açıklama!

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

İstanbul'da çatışma! Yaralılar var

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Oturduğu yerden dans etti, olay oldu!

Oturduğu yerden dans etti, olay oldu!

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Bu vahşetin cezası belli oldu

Bu vahşetin cezası belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

'Drift' kovalamacası çok acı bitti! 2 çocuk hayatını kaybetti

İBB'de işten çıkarılan işçilerin başlattığı eylemde 18'inci güne girildi

Böyle seslendiler: Ey İmamoğlu!..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

'Diyarbakır Anneleri' açıklaması

FETÖ'nün 'mahrem abisi' yakalanınca polise zor anlar yaşattı

Kritik isim böyle yakalandı! Polise zor anlar yaşattı

Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Netanyahu'ya sert tepki

Son dakika: MSB'den S-400 açıklaması

MSB'den S-400 açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.