Hakkari Valisi, terörden temizlenen Şine Köprüsü'ndeki askerleri ziyaret etti

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, daha önce yoğun terör olaylarının yaşandığı Şine Köprüsü'nde görev yapan askerleri ziyaret etti.

Hakkari ve çevresinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar devam ederken, Vali İdris Akbıyık da İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ile birlikte merkeze 40 kilometre uzaklıkta bulunan Hakkari- Çukurca yolundaki Şine Köprüsü'ne giderek incelemelerde bulundu. Daha önce yoğun terör olaylarını yaşandığı bölgede inceleme yapan Akbıyık, etrafı dağlarla çevrili bölgede görevli askerlerle bir süre sohbet edip, başarı dileklerinde bulunarak, hatıra fotoğraf çektirdi.

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