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Hakkari Valisi Toprak, rütbe ve terfi törenine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 18:20 | Son Güncelleme

HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bir üst rütbeye terfi eden ve yeni görev yerlerine atanan komutanların, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki terfi törenine katıldı.

Hakkari Valisi Toprak, rütbe ve terfi törenine katıldı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bir üst rütbeye terfi eden ve yeni görev yerlerine atanan komutanların, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki terfi törenine katıldı.
Yüksek Askeri Şura'da alınan kararla Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na atanan Topçu Kurmay Albay Rafet Kılıç, Çukurca 2'nci Hudut Tugay Komutanı Kurmay Albay Mehmet Yasin Kalın ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nuri Öztürk için Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda terfi töreni düzenlendi. Vali Cüneyit Orhan Toprak, 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve askeri personelin katıldığı törende, 3 kurmay albay, 'tuğgeneral' rütbesi aldı.
Terfi töreninde konuşan Vali Toprak, 2 yıllık görev sürelerinde gece-gündüz, kar-kış-soğuk, yüksek rakım demeden bütün zorluklar karşısında, verilen görevleri layıkıyla yerine getiren 3 generalin başka illere atandığını belirterek, "Bu coğrafyada bu görevleri icra etmek, bu terfilere layık olmak başlı başına bir ayrıcalıktır. Her noktası birbirinden fazla zorluk içeren, birbirinden fazla fedakârlık gerektiren bir bölgede görev icra ediyoruz. Bu görevlerin de en zor kısmını icra eden, siz kahraman subay, astsubay, uzman çavuş, Mehmetçiklerimiz, jandarma ve emniyet güçlerimizsiniz. Bu bölgelerde alınan bu terfiler, icra edilen görevler inanıyorum ki; öncelikle kendiniz için büyük bir gurur vesilesidir. Hayatınız boyunca anlatacağınız kahramanlıklar sergiliyorsunuz. Çünkü bu, her yer için de böyle, Hakkari için de böyle, ülkemizin dört köşesindeki 80 milyon için de böyledir. Terfi eden generallerimize bundan sonraki görevlerinde üstün başarılar diliyorum" dedi.
Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı ile emrindeki subay ve astsubayların vatanseverliği, millet aşkı, bayrak sevgisi ve ortaya koymuş oldukları çalışmaların takdire şayan olduğunu belirten Vali Toprak, şöyle konuştu:
"Siz çok değerli silah arkadaşları da onun emir komutasında burada gerçekten tarih yazmaktasınız. Sadece güvenlik manasında değil, bu noktalara yol götürme, su götürme, elektrik götürme, yiyecek malzemesi ulaştırma yani hepsi birbirinden kıymetli hizmetler icra edilmektedir. Tümen Komutanımızın önderliğinde, Tugay Komutanlarımızın komutasında, siz çok kıymetli subay, astsubay, uzmanlarımız ve Mehmetçiklerimize her alanda yürütmüş olduğunuz çalışmalardan dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımı hem devletim adına hem de kendi adıma sunmak istiyorum.Türk Silahlı Kuvvetlerimizin bu şerefli töreninde bulunmaktan dolayı duymuş olduğum mutluluğu tekrar ifade ediyorum. Bu duygular içerisinde buradaki bütün kahraman Mehmetçiklerimizin, jandarmamızın, polisimiz ve korucularımızın gözlerinden öpüyor, hepsini Allah'a emanet ediyorum."
Rütbe- terfi töreni, kokteylle son buldu.

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Hakkari Valisi Toprak, rütbe ve terfi törenine katıldıHakkari Valisi Toprak, rütbe ve terfi törenine katıldı

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