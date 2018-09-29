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Hakkari Valisi Toprak, sınır köylerini gezip, sorunları dinledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 16:36 | Son Güncelleme

HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Irak sınırında bulunan Şemdinli'ye bağlı Aktütün, Konur, Dereyanı, Uğuraçan ve Yeşilbayır köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.  Vali Toprak Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban ile birlikte ilk olarak Şemdinli ilçesine bağlı Konur Köyü Dereyanı mezrasına geldi.

Hakkari Valisi Toprak, sınır köylerini gezip, sorunları dinledi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Irak sınırında bulunan Şemdinli'ye bağlı Aktütün, Konur, Dereyanı, Uğuraçan ve Yeşilbayır köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.
Vali Toprak Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban ile birlikte ilk olarak Şemdinli ilçesine bağlı Konur Köyü Dereyanı mezrasına geldi. Ak Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, 21'inci Dönem Hakkari Milletvekili Hakkı Töre, kanaat önderleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Toprak, Konur köyü Dereyanı mezrasında yapımı devam eden halı sahada köy sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.
Vali Toprak, yaptığı konuşmada, bölgenin önemli olduğunu, kendilerinin de bunun önemini, kıybetini bildiklerini söyledi. Vali Toprak, bölgenin geçmişte çok acı ve sıkıntılar yaşamış yerler olduğunu da belirterek şöyle konuştu:
"Bu beş köyümüzde 45 tane şehidimiz, belki bundan çok fazla da gazimiz olmuş. Bu hain terör örgütü yurt dışından Irak’ın kuzeyi dediğimiz bölgeden Avaşin- Basyan'dan kendilerine burayı hedef seçip coğrafyadan da istifade etmek üzere buralara bir hâkimiyet kurmak istemiş. Fakat sizden Allah razı olsun gerek şu anda aramızdaki gençler, orta yaşlılar ve yaşı ileri olanlar, o zaman bu hain emelleri bunların neye hizmet ettiklerini o tarihlerde bile çok iyi değerlendirip sert bir şekilde ağırlıklarını koymuşlar ve onlarla mücadele iradesini sergilemişler. Korucu olup Türk Silahlı Kuvvetlerimizle beraber operasyonlara katılmışlar. Biraz önce verdiğim rakamlar pahasına bu toprakları koruyarak, şu an bayraklar altından valisi, komutanları, milletvekilleri huzur içinde gelip cumamızı kılıp sohbet edeceğimiz güze bir ortamın oluşmasına en önemli rolü oynamışlar. Eğer o dönemde bu bölgeler o kararlılığı göstermeseydi ne kadar mücadele edilirse edilsin bu noktalara bu kadar sürede ulaşamazdık."
'HUZUR ORTAMI HAKİM'
Vali Toprak, Mehmetçiğin hangi inde olursa olsun teröristleri bulup silahları ve bombalarıyla birlikte imha ettiğini de belirterek, "Şehir merkezimizde tamamen bir huzur ortamı hakim. Devlete karşı herhangi bir husumet ve karşı bir düşünce ve kepenk kapatma yok. Eskiden vali ile beraber korku ve baskıdan görünmeyelim diye düşünen vatandaş esnafımız bugün bizi çiçeklerle karşılıyorlar. Allah'a şükürler olsun ki herkes neyin olduğunu dostun ve düşmanın kim olduğunu iyi değerlendirdi. Belki bir dönem bu çözüm sürecini yanış değerlendirip devlet çekiliyor deyip, bir anti propaganda yaptılar. Halbuki devlet kan dökülmesin varsa bu milletimizin bir derdi çözelim diye bir büyüklük gösterdi. Fakat örgüt ve yandaşları devlet buraları bırakıp çekiliyor gibi gerçekle, akılla ilgisi olamayan bir propaganda yaptılar. Tamamen devletimiz kan dökülmesin sivil siyaset söz söylesin ne gerekiyorsa da yapılabilecek demokratik yollarla yapalım analar ağlamasın düşüncesi ile bu işe girdi. Ama onlar tamamen bunu kötüye kullanıp dereyi, tepeyi, dağları silahlarla doldurdu. Bugün de komutanlarımız, Mehmetçiğimiz nerde hangi inde bomba silah saklanmış varsa hepsini bulup kendileriyle de beraber imha ediyorlar. Bundan dolayı Allah hepinizden razı olsun başından beri göstermiş olduğunuz bu karalılıktan dolayı kanaat önderlerimize, milletvekillerimize burada topluma önderlik ederek onları doğru yola yönlendirerek gençlere de önderlik ederek, her dakika uğrunda şehit olmaya canımızı vermeye hazır olduğumuz bayrağımızı düşürmediler, düşürtmediler."diye konuştu.
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Hakkari Valisi Toprak, sınır köylerini gezip, sorunları dinlediHakkari Valisi Toprak, sınır köylerini gezip, sorunları dinlediHakkari Valisi Toprak, sınır köylerini gezip, sorunları dinlediHakkari Valisi Toprak, sınır köylerini gezip, sorunları dinledi

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