Hakkari Valisi Toprak, sınır köylerini gezip, sorunları dinledi

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Irak sınırında bulunan Şemdinli'ye bağlı Aktütün, Konur, Dereyanı, Uğuraçan ve Yeşilbayır köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.

Vali Toprak Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban ile birlikte ilk olarak Şemdinli ilçesine bağlı Konur Köyü Dereyanı mezrasına geldi. Ak Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, 21'inci Dönem Hakkari Milletvekili Hakkı Töre, kanaat önderleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Toprak, Konur köyü Dereyanı mezrasında yapımı devam eden halı sahada köy sakinleriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Toprak, yaptığı konuşmada, bölgenin önemli olduğunu, kendilerinin de bunun önemini, kıybetini bildiklerini söyledi. Vali Toprak, bölgenin geçmişte çok acı ve sıkıntılar yaşamış yerler olduğunu da belirterek şöyle konuştu:

"Bu beş köyümüzde 45 tane şehidimiz, belki bundan çok fazla da gazimiz olmuş. Bu hain terör örgütü yurt dışından Irak’ın kuzeyi dediğimiz bölgeden Avaşin- Basyan'dan kendilerine burayı hedef seçip coğrafyadan da istifade etmek üzere buralara bir hâkimiyet kurmak istemiş. Fakat sizden Allah razı olsun gerek şu anda aramızdaki gençler, orta yaşlılar ve yaşı ileri olanlar, o zaman bu hain emelleri bunların neye hizmet ettiklerini o tarihlerde bile çok iyi değerlendirip sert bir şekilde ağırlıklarını koymuşlar ve onlarla mücadele iradesini sergilemişler. Korucu olup Türk Silahlı Kuvvetlerimizle beraber operasyonlara katılmışlar. Biraz önce verdiğim rakamlar pahasına bu toprakları koruyarak, şu an bayraklar altından valisi, komutanları, milletvekilleri huzur içinde gelip cumamızı kılıp sohbet edeceğimiz güze bir ortamın oluşmasına en önemli rolü oynamışlar. Eğer o dönemde bu bölgeler o kararlılığı göstermeseydi ne kadar mücadele edilirse edilsin bu noktalara bu kadar sürede ulaşamazdık."