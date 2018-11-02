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Hakkari Valisi Toprak veda gecesinde duygusal anlar yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 00:27 | Son Güncelleme

Hakkari Valisi Toprak veda gecesinde duygusal anlar yaşadı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliğinden Konya Valiliğine atanan Cüneyit Orhan Toprak, kendisi için düzenlenen veda gecesinde duygusal anlar yaşadı.

Atatürk Kültür Merkezindeki veda gecesinde konuşan Vali Toprak, Hakkari halkını ölünceye kadar unutmayacağını söyledi.

Toprak, şöyle konuştu:

''Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız bu göreve bizi layık gördüğü için, Hakkari halkının hizmetinde olma fırsatı bana verdiği için kendisine saygılarımı, şükranlarımı arz ediyorum. Eğer bu görev verilmemiş olsa buradaki altın gibi pırıl pırıl insanları tanıma fırsatım olmayacaktı. Bundan sonra hayatımın neresinde olursa olsun bir Hakkari lafı geçse yüreğim sızlar. Benim bir özelliğim daha vardır. Gittiğim yerleri bırakmam. Sevdiğim, sevildiğim yerlerden kopmam. Fırsat bulduğumda gelirim ziyaret ederim. Anılarımı canlandırırım.''

Gecede, Toprak'ın ziyaretleri ve vatandaşlarla çekilen fotoğraflarının yer aldığı slayt gösterisi izletildi.

Daha sonra sahneye çıkan Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Aydın ile Hakkari Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi sanatçıları Türkçe ve Kürtçe şarkılar seslendirdi.

Bu sırada Toprak ile bazı vatandaşlar duygusal anlar yaşadı.

Program sonunda Toprak'a çeşitli hediyeler takdim edildi.

Programa, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcıları Mustafa Pala ve İdris Koç, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, Hakkari Barosu Başkanı Avukat Zeydin Kaya, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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Hakkari vali cüneyit orhan toprak

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