Hakkari Valisinden sınır köy ve mezralarına ziyaret

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı köy ve mezraları ziyaret etti, vatandaşların sorunlarını dinledi. Beraberinde 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban ile Konur köyü Dereyanı mezrasına gelen Vali Toprak, burada AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç ve kanaat önderleri tarafından karşılandı. Köyde yapımı devam eden halı sahada bir araya geldiği vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Toprak, yaptığı konuşmada, söz konusu bölgedeki köylerin her zaman devletinin yanında yer aldığını ve milli, manevi duygulara sahip olduğunu söyledi. Köyde spor tesisinin inşaatının devam ettiğini aktaran Toprak, "Gençlerimizin inşallah en güzel şekilde en güzel ortamda futbol oynayarak spor yapıp vakit geçirmesine vesile olacak bir tesisisin içindeyiz. Buralar çok özel yerler, tarihte çok acı ve sıkıntılar yaşamış yerler." dedi. "Bu beş köyümüzde 45 şehidimiz, belki bundan çok fazla gazimiz olmuş." diyen Toprak, şöyle devam etti:

"Bu hain terör örgütü yurt dışından Irak'ın kuzeyi dediğimiz bölgeden Avaşin, Basyan'dan kendilerine burayı hedef seçip coğrafyadan da istifade etmek üzere buralara bir hakimiyet kurmak istemiş. Fakat sizden Allah razı olsun, gerek şu anda aramızdaki gençler, orta yaşlılar ve yaşı ileri olanlar o zaman bu hain emelleri bulunanların neye hizmet ettiklerini o tarihlerde bile çok iyi değerlendirip sert bir şekilde ağırlıklarını koymuşlar ve onlarla mücadele iradesini sergilemişler. Korucu olup Türk Silahlı Kuvvetlerimizle beraber operasyonlara katılmışlar. Eğer o dönemde bu bölgeler o kararlılığı göstermeseydi ne kadar mücadele edilirse edilsin bu noktalara bu kadar sürede ulaşamazdık." Son 2-3 yıldır Tümen Komutanı Tokel'in sadece askeri anlamda değil, halkla iyi ilişkiler kurulması, yol, su, elektrik, güneş enerjisi gibi alanlarda da fedakarca çaba sarf ettiğini belirtti. Yeni Köprü'den Çukurca Üzümlü'ye, Aktütün'den Derecik'e kadar hem hava hem de karayolu ile ulaşımın sağlandığını anlatan Toprak, şunları kaydetti:

"Şehir merkezimizde tamamen huzur ortamı hakim. Devlete karşı herhangi bir husumet ve karşı bir düşünce ve kepenk kapatma yok. Eskiden korku ve baskıdan 'Vali ile beraber görünmeyelim.' diye düşünen vatandaş, esnafımız bugün bizi çiçeklerle karşılıyor. Allah'a şükürler olsun ki herkes neyin olduğunu, dostun ve düşmanın kim olduğunu iyi değerlendirdi. Belki bir dönem bu Çözüm Süreci'ni yanlış değerlendirip devlet çekiliyor deyip bir antipropaganda yaptılar. Halbuki devlet 'Kan dökülmesin, varsa bu milletimizin bir derdi çözelim.' diye bir büyüklük gösterdi. Fakat örgüt ve yandaşları devlet buraları bırakıp çekiliyor gibi gerçekle, akılla ilgisi olmayan bir propaganda yaptılar. Tamamen devletimiz kan dökülmesin, sivil siyaset söz söylesin ne gerekiyorsa da yapılabilecek demokratik yollarla yapalım, analar ağlamasın düşüncesi ile bu işe girdi." - "Hayat standartlarını daha yukarıya çıkaracağız" Terör örgütünün bunu kötüye kullandığını ve birçok yeri silahlarla doldurduğunu belirten Toprak, "Bugün de komutanlarımız, Mehmetçiğimiz nerede hangi inde bomba, silah varsa hepsini bulup kendileriyle de beraber imha ediyorlar. Bundan dolayı Allah hepinizden razı olsun, başından beri göstermiş olduğunuz bu kararlılıktan dolayı. Kanaat önderlerimize, milletvekillerimize burada topluma önderlik ederek onları doğru yola yönlendirerek gençlere de önderlik ederek, her dakika uğrunda şehit olmaya, canımızı vermeye hazır olduğumuz bayrağımızı düşürmediler, düşürtmediler. Bugün de inşallah bundan sonra huzur ortamının üzerine bizlere düşen, buraların her yönden yol, su, bayındırlık hizmetleri, sosyal ve sportif tesisler olmak üzere hayat standartlarını daha yukarıya çıkaracağız." ifadelerini kullandı.