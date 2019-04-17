HABER

Hakkari- Van karayolu düşen dev kayalar nedeniyle kapandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 11:54 | Son Güncelleme

HAKKARİ- Van karayolu, tepeden düşen kayalar nedeniyle kapandı. Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Hakkari- Van karayolu düşen dev kayalar nedeniyle kapandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ- Van karayolu, tepeden düşen kayalar nedeniyle kapandı. Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Hakkari- Van karayolunun 30'uncu kilometresindeki Gençlik Köprüsü mevkisinde bugün sabah tepeden kopan dev kayalar, yola düştü. Kayalar nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
Bu arada, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Yüksekova- Hakkari karayolunun 16'ncı kilometresindeki yol açma çalışmaları da sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Hakkari- Van karayolu düşen dev kayalar nedeniyle kapandıHakkari- Van karayolu düşen dev kayalar nedeniyle kapandıHakkari- Van karayolu düşen dev kayalar nedeniyle kapandıHakkari- Van karayolu düşen dev kayalar nedeniyle kapandı

PARTNERYılın otomobili o seçildi! Yılın otomobili o seçildi!
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi
Bağcılar'daki minibüsçü cinayetinde beraat kararına anne feryadıBağcılar'daki minibüsçü cinayetinde beraat kararına anne feryadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' önlemi

Yasa dışı bahis örgütü 'Harry Potter'ı kod adı olarak kullanmış

Yasa dışı bahis örgütü 'Harry Potter'ı kod adı olarak kullanmış

Bebek beşiğinden çıkanları gören şaşkına döndü! Hepsini gizlemişler

Bebek beşiğine gizlemişler! Gören şaşkına döndü

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'le ilgili yeni gelişme!

Eski ÖSYM Başkanı Demir adliyeye sevk edildi

TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

Hulusi Akar: 8 ülkenin bize karşı sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz!

Hulusi Akar: Görüşme son derece olumlu geçti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.