Hakkari- Van karayolu düşen dev kayalar nedeniyle kapandı

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ- Van karayolu, tepeden düşen kayalar nedeniyle kapandı. Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Hakkari- Van karayolunun 30'uncu kilometresindeki Gençlik Köprüsü mevkisinde bugün sabah tepeden kopan dev kayalar, yola düştü. Kayalar nedeniyle yol ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Bu arada, meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı Yüksekova- Hakkari karayolunun 16'ncı kilometresindeki yol açma çalışmaları da sürüyor.

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