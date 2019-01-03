Hakkari ve ilçelerinde okullara yarım gün kar tatili (2)

VAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU Behçet DALMAZ/VAN, (DHA) Van'da bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları, saat 11.30'daki İstanbul- Van seferini iptal etti. Kar yağışının zaman zaman sürdüğü kentte kar kalınlığı ise 7 santimetreyi buldu. 18 mahalle ve mezranın yolu da ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı olan mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma yürütüyor.

