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Hakkari ve Yüksekova'da okullara kar tatili

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 10:19 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 45 köy ve 105 mezra yolu ulaşıma kapanırken, kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.

Hakkari ve Yüksekova'da okullara kar tatili

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 45 köy ve 105 mezra yolu ulaşıma kapanırken, kent merkezi ile Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi.
Hakkari ve çevresinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 45 köy ve 105 mezra yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma başlattı. Hakkari Valiliği, kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde ilk ve orta dereceli tüm okulların tatil edildiğini, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağını açıkladı.

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Hakkari ve Yüksekova'da okullara kar tatiliHakkari ve Yüksekova'da okullara kar tatiliHakkari ve Yüksekova'da okullara kar tatiliHakkari ve Yüksekova'da okullara kar tatili

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