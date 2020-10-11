HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hakkari ve Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu

Hakkari ve Yüksekova’da uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2020 19:33 | Son Güncelleme

Hakkari ve Yüksekova ilçesinde çok sayıda uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "10.10.

Hakkari ve Yüksekova ilçesinde çok sayıda uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "10.10. 2020 günü ilimiz merkez ve Yüksekova ilçemizde yapılan çalışmalarda,"60 kilo 450 gram eroin maddesi, 52 kilo 740 gram afyon sakızı, 25 kilo 800 gram metamfetamin, 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş olup, 4 şahıs hakkında adli tahkikat yapılmıştır. Ayrıca Suriye uyruklu şahıs resmi evrakta sahtecilik suçundan yakalanmış olup işlemlerinin ardından sınır dışı edileceklerdir" denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüse aldırış etmediler! İstanbul'da dansözlü partiKoronavirüse aldırış etmediler! İstanbul'da dansözlü parti
11 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu11 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
O sınavın sonuçları için MEB tarih verdi!O sınavın sonuçları için MEB tarih verdi!
En Çok Okunan Haberler
Güpegündüz akılalmaz olay! Genç kızı böyle kaçırdılar
Güpegündüz akılalmaz olay! Genç kızı böyle kaçırdılar
Tüm öğretmenlere yarın için fidan dikme çağrısı
Tüm öğretmenlere yarın için fidan dikme çağrısı
Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor
Antalya'daki kadın berberler ustalık için gün sayıyor
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
Urfalı Hikmet yarışmaya damga vurdu! Bakan paylaşım yaptı
Sağlık Bakanı Koca: 15'inden itibaren tüm vakaları açıklayacağız
Sağlık Bakanı Koca: 15'inden itibaren tüm vakaları açıklayacağız
İsmail Küçükkaya: FOX Ana haber bana teklif edildi
İsmail Küçükkaya: FOX Ana haber bana teklif edildi
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
Yüzüne asit atan sevgilisini affeden Berfin Özek: Bu karardan çok pişmanlık duydum
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
'Benim vergilerimle maaş alıyorsun' sözü için emsal karar
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
Diğer Haberler
Bakan Soylu'dan Hatay'daki orman yangınıyla ilgili flaş açıklama
Bakan Soylu'dan Hatay'daki orman yangınıyla ilgili flaş açıklama
11 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
11 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Ankara'daki Çayırhan Gölü'nde toplu balık ölümü
Çayırhan Gölü'nde tedirgin eden görüntü
KKTC’de sandıklar kapandı, oy sayma işlemi başladı
KKTC seçiminde resmi olmayan ilk sonuçlar
Sıcak havayı görenler Taksim'e akın etti
İstiklal Caddesi'nde insan seli
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı ile görüştü
Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.