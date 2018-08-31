Hakkari'ye hava operasyonu! Teröristler öldürüldü

TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 30 Ağustos tarihinde Hakkari'nin Çukurca bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hava harekatında askeri birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen en az üç silahlı bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

AA

