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Hakkari'ye hava operasyonu! Teröristler öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 07:31 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Hakkari'nin Çukurca bölgesine 30 Ağustos'ta düzenlenen hava harekatında en az üç silahlı bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari'ye hava operasyonu! Teröristler öldürüldü

TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 30 Ağustos tarihinde Hakkari'nin Çukurca bölgesine hava harekatı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu hava harekatında askeri birliklere saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen en az üç silahlı bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
TSK terör Hakkari operasyon

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